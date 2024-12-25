لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حدث بالفن| فنانة تودع 2024 برسالة غامضة وتطورات الحالة الصحية لبشير الديك وجوهرة تتصدر بورصة أسعار الراقصات في رأس السنة

12:02 ص الأربعاء 25 ديسمبر 2024
حدث بالفن| فنانة تودع 2024 برسالة غامضة وتطورات الحالة الصحية لبشير الديك وجوهرة تتصدر بورصة أسعار الراقصات في رأس السنة

النشرة الفنية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ فنانة تحتفل بالعودة إلى سوريا بعد غياب 12 عامًا، جوهرة تتصدر بورصة أسعار الراقصات في رأس السنة، محمد رمضان "يغشش" متابعيه إجابة سؤال الـ5 ملايين جنيه، آخر تطورات الحالة الصحية لـ بشير الديك، كيف يستعد النجوم لاحتفالات الكريسماس والعام الجديد؟، أول تعليق من محمد التاجي بعد خضوعه لعملية جراحية، دينا فؤاد تودع 2024 برسالة غامضة، وغيرها من الأخبار.

حدث بالفن يارا صبري بورصة أسعار الراقصات الراقصة الروسية جوهرة الفنان الراحل هشام يانس محمد رمضان يغشش متابعيه الحالة الصحية لبشير الديك احتفالات النجوم بالكريسماس محمد التاجي مؤلف الدشاش فيلم الدشاش دينا فؤاد مسلسل منتهي الصلاحية

فيديو قد يعجبك:

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

إعلان

إعلان

إعلان