هنا الزاهد بدون مكياج وبسنت شوقي بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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بسنت شوقي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحد المطاعم بالقاهرة.. (صور)

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سهر الصايغ

ظهرت الفنانة سهر الصايغ وسط الطبيعة بإطلالة شتوية، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

رانيا محمود ياسين

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين متابعيها، صورًا جديدة لها من العرض الخاص لفيلم "آخر الخط"، نشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

داليا مصطفى

نشرت الفنانة داليا مصطفى، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة"، وعلقت: "أنا واثقة في ربنا أوي ادعولي بالخير".

أسيل عمران

شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة شتوية أنيقة.

هدى المفتي

ظهرت الفنانة هدى المفتي، داخل سيارتها ونشرت الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

ساندي

خطفت الفنانة ساندي الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها جاكيت جلد وبنطلون باللون الأسود.

محمد سامي

شارك المخرج محمد سامي متابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صور جديدة له من كواليس مسلسل "سيد الناس" المقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2025.

هنا الزاهد

ظهرت الفنانة هنا الزاهد داخل سيارتها، وبدون مكياج، وشاركت متابعيها الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

لقاء سويدان

شاركت الفنانة لقاء سويدان متابعيها أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان كاجوال.

بسنت شوقي

نشرت الفنانة بسنت شوقي، صورًا جديدة لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان قصير باللون النبيتي.