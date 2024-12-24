بعد إحراق مدرسة يملكها.. راغب علامة يواجه دعوى قضائية بسبب التصريحات المنسوبة له عن "نصر الله"

كتب-مصطفى حمزة:

يواجه المطرب اللبناني راغب علامة، قضية جديدة، عقب تصاعد أزمة المقطع الصوتي المنسوب له، والذي حمل إساءة إلى زعيم حزب الله الراحل حسن نصر الله.

وبدأت الأزمة، مع تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو، يظهر فيه المطرب الإماراتي عبد الله بالخير، وهو يتلقى مكالمة هاتفية، بدعوى أن المتحدث هو المطرب اللبناني راغب علامة، وجاء بالمكالمة تعليقات تحمل إساءة إلى زعيم حزب الله الراحل.

وأعلن مكتب المحامي اللبناني عبدو قطايا، عن ملاحقة المطرب راغب علامة قضائيا، وفي بيان صحفي، قال: بعد إقدام المدعو راغب علامة على التهجم على رمز من رموز المقاومة الوطنية اللبنانية في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذى أدى إلى إثارة الغيرة الوطنية، والمس بحرمة الموت والاستشهاد في داخل كل شريف ووطني لبناني، وأنا الذي أعتبر نفسي واحد مهم، وعليه يعلن مكتبنا القانوني التقدم يوم غد بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية لملاحقة علامة والتحقيق معه ومحاسبته أمام القضاء المختص ليبنى على الشيء مقتضاه"

بيان المحامي اللبناني، جاء بعد انتشار مقاطع فيديو توثق تحطيم وإشعال النيران في مدرسة "سان جورج "، التي يملكها المطرب راغب علامة، في الضاحية الجنوبية بلبنان

المطرب راغب علامة، من جهته، حرص على الرد عبر صفحته في موقع "إكس"، وكتب: "يتناول بعض الناشطين حديث تلفوني مصطنع بين أحد الاشخاص وبين أحد الفنانين وعن طريق الذكاء الاصطناعي جرى تقليد صوتي وحديث غير صحيح".

وتابع: "أنفي هذا الاتصال جملةً وتفصيلاً، وسوف ألاحق الموضوع قضائياً لنصل إلى هذا الشخص".

ومن جانبه وصف المطرب الإماراتي عبد الله بالخير، ماحدث في المكالمة، أنه خدعة تعرض لها بعد اكتشافه، أن من يحدثه ليس المطرب راغب علامة، وأن الصوت تم تركيبه بخاصية الذكاء الاصطناعي.