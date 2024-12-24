إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي احتفالًا بالكريسماس.. والجمهور: "أنتي أجمل هدية"

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كتب - معتز عباس

شاركت المطربة اللبنانية جمهورها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا على السوشيال ميديا.

ونشرت هيفاء مجموعة صور، مرتدية فستان جريء باللون الأحمر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "إجازة سعيدة للجميع".

وجاءت تعليقات المتابعين على الصور، كالتالي: "طلتك أصلا هي العيد"، "قمر في أي حاجة"، "عيد ميلاد سعيد يا ديفا"، "قمر الزمان"، "عيد ميلاد مجيد"، "عيد ميلاد رائع"، "أنتي أجمل هدية".

يذكر أن، آخر مشاركات هيفاء وهبي الفنية، مسلسل "أسود فاتح" الذي عرض عام 2021.

كما انتهت هيفاء مؤخرا من تصوير فيلم "ولاد المحظوظة" الذي يدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي.

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