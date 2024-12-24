تدافع الجمهور لالتقاط صور مع أحمد العوضي.. والفنان يرد: "أبرك من 100 مليون"

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كتب - معتز عباس:

شارك الفنان أحمد العوضي متابعيه ومحبيه على صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو له مع عدد من الجماهير أثناء تدافعهم حوله لالتقاط الصور التذكارية في الشارع.

وظهر في الفيديو أحمد العوضي وسط محبيه يلتقط الصور معهم، معلقًا عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "ورب الكون الفيديو ده أبرك من ١٠٠ مليون.. أخواتي العشق".

وتفاعل المتابعين مع فيديو العوضي، وجاءت التعليقات، كالتالي: "رجولة وجدعنة وفعل مش كلام"، "اللي ربنا بيحبه بيحبب في الناس"، "تستاهل كل خير يا محترم"، "أحمد العوضي واحد بس"، "محترم ومش متكبر ربنا يبارك فيك"، "العوضي اللي طمع في الرجوله والجدعنه كلها لوحده".

وعلق متابعين، آخرين: "صح أحمد العوضي أحسن من محمد رمضان"، "العوضي نمبر وان الحقيقي"، "ده اللي يتقالو نمبر وان أحمد العوضي"، "نمبر وان في مجاله".

يخوض الفنان أحمد العوضي سباق رمضان 2025، بمسلسل "فهد البطل" وهو تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

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