ريم العدل تحتفل بالكريسماس في أجواء عائلية

كتب- مروان الطيب:

احتفلت مصممة الملابس ريم العدل، بعطلة الكريسماس، ونشرت صور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت ريم بالصور مع عدد من عائلتها منهم المنتج الكبير محمد العدل، وزوجها الفنان إبراهيم النجاري، المخرج كريم العدل، وابنتها جميلة النجاري، وعلقت: "عيد ميلاد مجيد، شكرا على أمسية الكريسماس هذه، أحبكم عائلتي".

يذكر أن، آخر مشاركات مصممة الملابس ريم العدل، كانت بمسلسل "إمبراطورية م" بطولة الفنان خالد النبوي، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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