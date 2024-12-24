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رمضان 2025.. روجينا بصحبة عمرو عبدالجليل وأشرف زكي من كواليس مسلسل "حسبة عمري"

10:41 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    النجمة روجينا
  • عرض 9 صورة
    روجينا وأشرف زكي وعمرو عبد الجليل من كواليس مسلسل حسبة عمري
  • عرض 9 صورة
    روجينا وعمرو عبد الجليل
  • عرض 9 صورة
    روجينا ومحمد رضوان ونادين من كواليس التصوير
  • عرض 9 صورة
    كلاكيت مسلسل حسبة عمري
  • عرض 9 صورة
    كواليس تصوير مسلسل حسبة عمري
  • عرض 9 صورة
    روجينا مع أبطال وفريق عمل مسلسل حسبة عمري
  • عرض 9 صورة
    مسلسل حسبة عمري في رمضان 2025
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كتب- مروان الطيب:

تواصل النجمة روجينا، الترويج لمسلسلها "حسبة عمري" الذي تشارك به ضمن موسم دراما رمضان 2025، والذي بدأ تصويره مؤخرًا.

ونشرت روجينا صور من كواليس الاحتفال ببدء التصوير عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وظهرت خلالها مع عدد من أبطال وفريق العمل منهم الفنان أشرف زكي، الفنان عمرو عبد الجليل، إلى جانب صور من كواليس التصوير التي جمعتها بعدد من نجوم المسلسل.

وعلقت روجينا على الصور: "بسم الله توكلنا على الله، مسلسل حسبة عمري رمضان 2025، بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وبفضلك، مدد يارب مدد بلا عدد، إخراج مي ممدوح، تأليف محمود عزت، مدير التصوير عمر حسام".

ويشارك ببطولة مسلسل "حسبة عمري" مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية، وهم محمد رضوان، محمود البزاوي، علي الطيب، نادين.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة روجينا كانت بمسلسل "سر إلهي" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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