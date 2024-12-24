"لحظة لا تنسى".. أحدث ظهور لـ محمد سامي ومي عمر رفقة النجم العالمي جوني ديب

كتب - معتز عباس:

حرص المخرج محمد سامي مشاركة جمهوره ومتابعيه، أحدث صورة له مع زوجته الفنانة مي عمر، بصحبة النجم العالمي جوني ديب.

ونشر سامي الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "لحظة لا تنسى مع الأسطوري جوني ديب! حقا يوم للتذكر مع زوجتي الرائعة دائمًا بجانبي".

ويشارك بطولة مسلسل "سيد الناس"، عدد من النجوم من بينهم عمرو سعد وإلهام شاهين، خالد الصاوي، ريم مصطفى، رنا رئيس، وغيرهم، والمسلسل من تأليف ورشة قلم، إخراج محمد سامي.

يذكر أن محمد سامي حصل على جائزة التميّز عن مسلسله "نعمة الأفوكادو" خلال حفل الموريكس دور 2024.

من جانب آخر، انتهى المخرج محمد سامي من تصوير مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر والفنانة ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، و إنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، وآخرين.

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