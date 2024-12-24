مؤلف "الدشاش" يكشف كواليس تعاونه مع محمد سعد وسر غياب الكوميديا بالبرومو الدعائي

كتب-مصطفى حمزة:

مع طرح الشركة المنتجة لفيلم "الدشاش"، الذي يقوم ببطولته النجم محمد سعد، البرومو الترويجي للفيلم، تعددت الأسئلة حول نوعية الفيلم هل هو كوميدي؟ أم لا؟، وهل فرض بطل الفيلم النجم محمد سعد شروط ما لقبوله؟

جوزيف فوزي "مؤلف الفيلم"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، رد على سؤال عن تدخلات النجم محمد سعد، وخاصة أن العمل، هو الأول بينهما، وقال: "من جهتي وبلا مجاملة، لم أرى أجمل من محمد سعد في المعاملة سواء على المستوى الفني والإنساني، والحمد لله من أول لقاء، حصلت كيميا بيننا، واتفقنا سويا على شكل الفيلم ".

وتابع: "فيه فرق بين كلمة تدخل وكلمة إننا عايزين نعمل فيلم يحترم الجمهور، وطبيعي نشارك الأفكار مع بعض، وحقيقي بذلنا مجهود كبير، وأخدت من خبرته، والحمد لله فوزت، وتشرفت في تقديم محمد سعد بشكل مختلف، وهو نجم كبير وبشهادة الكل ربنا منحه موهبة جبارة".

وردا على سؤال، لماذا غابت الكوميديا عن برومو العمل؟، هل هو فيلم مغامرات وإثارة؟ أجاب المؤلف، وقال: "نسعى لتقديم حالة مختلفة، وتصنيف الفيلم متروك للجمهور، عقب طرحه، وأكتفي حاليا بالتأكيد أن عمل من بطولة محمد سعد، معناه أن هناك مواقف دمها خفيف".

جوزيف فوزي، تابع: لم يقلق النجم محمد سعد من المغامرة، وهو عائد بعد غياب عدة سنوات، بسبب أن العودة تأتي مع تقديمه فيلم قوي فنيا وإنتاجيا، وفي النهاية الضامن دائما هو الله".

فيلم "الدشاش" تشارك في بطولته النجمة زينة، التي تعود للتعاون مع النجم محمد سعد بعد 16 عام، من مشاركته معه في فيلم "بوشكاش"، الذي عرض عام 2008.

ويشارك في بطولة الفيلم، خالد الصاوي، باسم سمرة، ونسرين طافش، ورشوان توفيق، ومصطفى أبو سريع ومحمد جمعة، ومريم الجندي نسرين أمين، أحمد الرافعي، ومن تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج المنتج محمد رشيدي.