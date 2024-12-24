"عرفت الناس على أصلها".. هكذا ودعت دينا فؤاد عام 2024

كتب - معتز عباس:

ودعت الفنانة دينا فؤاد، عام 2024 بنشر رسالة غامضة، عبر حسابها على موقع "انستجرام".

وكتبت دينا: "مع السلامة یا شهور مضت، أخذتي منا الصحاب وغيرتي علينا أحباب وعرفتينا على حقيقه بعض البشر، وعرفنا معنى الصداقه وعرفنا الناس على أصلها، وداعا يا شهور مضت بحلوها ومرها، يا سنة 2024 أعطتيني دروس مستحيل أن أنساها أبدا".

يذكر أن دينا فؤاد خاضت دراما رمضان 2024 بمسلسل "حق عرب" وشاركها البطولة أحمد العوضي وفاء عامر ووليد فواز ورياض الخولي وميرهان حسين وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج إسماعيل فاروق.

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