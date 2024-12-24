بالصور.. كيف يستعد النجوم لاحتفالات الكريسماس والعام الجديد؟

كتب- مروان الطيب:

يحرص عدد كبير من النجوم على الاحتفال بالكريسماس وأعياد الميلاد المجيد، ويخضع الكثير منهم لجلسات تصوير خاصة بالاحتفال بالعام الجديد وذلك عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقوم النجوم بنشر صور بجانب شجرة الكريسماس، إلى جانب استعداداتهم الخاصة لاستقبال أعياد الميلاد.

ونقدم لكم في هذا التقرير استعدادات النجوم لاحتفالات الكريسماس:

نانسي عجرم

خضعت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم لجلسة تصوير جديدة بمناسبة الكريسماس، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت نانسي بالصور وهي تستمتع بعطلة الكريسماس، إلى جانب صور ومن خلفها شجرة الكريسماس وهنأت جمهورها ومتابعيها قائلة: "عيد ميلاد مجيد، أتمنى أن يجلب موسم العطلات السلام والسعادة، لكل جماهيري الأعزاء، شكرًا لكم، شكرًا لوقوفكم بجانبي، وغنائكم معي، وكونكم جزء هام من رحلتي، حقيقي أنتم تجعلون كل يوم بالنسبة لي مثل الكريسماس".

ريا أبي راشد

احتفلت الإعلامية اللبنانية، ريا أبي راشد، بعطلة الكريسماس، ونشر مقطع فيديو لها من كواليس برنامج "عرب جوت تالنت"، وظهرت خلاله وهي ترقص فرحًا بعيد الميلاد المجيد، وعلقت: "عيد ميلاد مجيد لكل من يحتفل".

كارول سماحة

تواصل الفنانة كارول سماحة، استعداداتها لاحتفالات أعياد الميلاد، ونشرت صور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي بجانب شجرة الكريسماس وعلقت: "هذا العيد، أتمنى أن نجد جميعًا السعادة في اللحظات الصغيرة، والأمل في الليالي الهادئة، والحب في قلوب من نحبهم، عيد ميلاد مجيد لكل واحد منكم".

لاميتا فرنجية

خضعت الفنانة، لاميتا فرنجية، لجلسة تصوير جديدة بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد، ونشرت لاميتا صور من الجلسة عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وظهرت لاميتا وهي تزين شجرة الكريسماس وعلقت: "انا بالفعل امتلك كل شيء حلمت به هذا العام، لدي عائلي، أصدقائي الأعزاء، والحب، من فضلكم اعتنوا بمن لحاجة لكم".

مروة الأزلي

احتفلت الفنانة مروة الأزلي، بالكريسماس على طريقتها، وخضعت لجلسة تصوير نشرت صورها عبر صفحتها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بفستان جذاب خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها وكتبت: "أعياد كريسماس سعيدة".

نرمين الفقي

تواصل الفنانة نرمين الفقي، استعداداتها للاحتفال بالكريسماس، وخضعت لجلسة تصوير نشرت صورها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، حيث ظهرت خلالها وهي تشرف على تزيين شجرة الكريسماس وكتبت: "عيد ميلاد مجيد، وكل عام وكل الناس حول العالم بخير ولعائلتي وأصدقائي، بحبكم كلكم".

ميريام فارس

احتفلت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، بقرب أعياد الميلاد، ونشرت مقطع فيديو طريف لها من أمام شجرة الكريسماس"، حيث ظهرت ميريام مع ابنها وهما يقومان بتزيين شجرة الكريسماس وسط أجواء عائلية وكتبت: "لما الخياطة تحط شجرتها".

غادة عبد الرازق

احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق، بالكريسماس على طريقتها، ونشرت صور من تجهيزات شجرة الكريسماس عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وشاركت غادة جمهورها ومتابعيها صور من استعدادتها لاستقبال أعياد الميلاد، وظهر في أجواء عائلية مع حفيدتيها.

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