رفقة أحفادها.. غادة عبدالرازق تحتفل بـ"الكريسماس" على طريقتها الخاصة

كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة غادة عبدالرازق بأعياد الميلاد المجيد، وتجهيز شجرة "الكريسماس" ووضع الزينة وتحضير الأطعمة، رفقة أحفادها.

ونشرت غادة مجموعة صور، زينة "الكريسماس" وأطعمة البيتزا والأندومي والتورتة، احتفالًا بعيد الميلاد، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وكتبت: "عيد ميلاد مجيد وسنة جديدة سعيدة".

ووجهت الفنانة بسنت شوقي، والمطربة يارا التهنئة لـ غادة عبدالرازق بمناسبة احتفالات عيد الميلاد.

يذكر أن، غادة عبد الرازق شاركت في بطولة مسلسل "صيد العقارب" بطولة محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبد الغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، منال سلامة، عماد رشاد، محمد علي رزق، وغيرهم، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

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