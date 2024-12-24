تامر حسين وعزيز الشافعي يتوجهان إلى الرياض من أجل مسرحية "الباشا"

كتب- مروان الطيب:

كشف الملحن عزيز الشافعي، والشاعر الغنائي تامر حسين، عن توجههما إلى مدينة الرياض، من أجل المشاركة في كتابة الأغاني الخاصة بمسرحية "الباشا" بطولة النجم كريم عبد العزيز، والمقرر عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض"، برعاية المستشار تركي ال الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من 25 ديسمبر وحتى 1 يناير 2025.

ونشر عزيز الشافعي صور له من داخل إحدى الطائرات وبرفقته الملحن تامر حسين عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، وعلق: "في الرياض الغالية، وأغاني مسرحية الباشا كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع نابلسي، ميكس خالد سند، المسرحية بطولة النجم كريم عبد العزيز، هنا الزاهد، وإخراج المبدع رامي إمام، إنتاج ألاء الغزالي".

وتدور أحداث مسرحية "الباشا" في إطار كوميدي، حول أبو المعاطي الباشا وأسرته البسيطة، التي تعيش متكاتفة في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، تتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة ليلى الصياد، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة، ويشارك ببطولة المسرحية كل من هيدي كرم، حاتم صلاح، دينا محسن، جان رامز، تأليف علاء حسن ومحمد صلاح خطاب، إخراج رامي إمام.

يذكر أن، تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

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