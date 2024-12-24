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بالصور.. نانسي عجرم تحتفل بـ"الكريسماس" وتكشف أمنيتها لعام 2025

08:14 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    نانسي عجرم بجوار شجرة الكريسماس
  • عرض 5 صورة
    نانسي عجرم بجوار شجرة الكريسماس
  • عرض 5 صورة
    نانسي عجرم بجوار شجرة الكريسماس
  • عرض 5 صورة
    نانسي عجرم بجوار شجرة الكريسماس
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كتب - معتز عباس:

احتفلت المطربة اللبنانية نانسي عجرم بعيد الميلاد المجيد، الذي يوافق 25 ديسمبر من كل عام.

ونشرت نانسي مجموعة صور لها بجانب شجرة "الكريسماس" مرتدية فستان طويل يناسب الأجواء، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد مجيد، أتمنى أن يجلب موسم الأعياد هذا لكم ولأحبائكم السلام والسعادة والبركات التي لا نهاية لها".

ووجهت نانسي رسالة لمتابعيها في نهاية 2024، : "إلى جميع المعجبين الرائعين، شكرًا جزيلًا لكم! شكرًا لوقوفك بجانبي، والغناء مع أغنياتي، كونكم جزءًا مهمًا من رحلتي، أنتم حقا تجعلون كل يوم أمر به وكأنه عيد الميلاد".

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A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)


وتحيي نانسي عجرم حفلًا غنائيًا ضخم، يجمعها بالمطرب تامر حسني ، ضمن احتفالات رأس السنة يوم 31 ديسمبر الجاري.

وأحيت الفنانة نانسي عجرم مؤخرًا حفلًا غنائيًا في منطقة التجمع الخامس، وشاركها الحفل المطرب الشعبي رضا البحراوي، وقدمت نانسي باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل الحضور من جمهورها ومحبيها، وأشعلت مسرح الحفل بعدد من أغانيها منها "حبك سفاح، يا طبطب، ما تيجي هنا، أنت إيه، آه ونص، الدنيا حلوة، أنا مصري".

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نانسي عجرم الكريسماس
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