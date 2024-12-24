"ممنوع عنه الزيارة".. آخر تطورات الحالة الصحية لـ بشير الديك

كتب - معتز عباس:

نُقل المؤلف الكبير بشير الديك، لأحد المستشفيات للحصول على علاج، بعد مروره بأزمة صحية الفترة الأخيرة.

وكشف مصدر مقرب لـ "مصرواي" آخر تطورات الحالة الصحية لـ بشير الديك، وأكد أن الكاتب الكبير تم نقله إلى الرعاية المركزة داخل المستشفى وحالته الآن غير مستقرة، ومُنعت عنه الزيارة الفترة الحالية.

وطالب من جمهوره ومحبيه الدعاء لـ بشير الديك بالشفاء العاجل، قائلا: "أطلب من جمهوره الدعاء له وأن يتجاوز هذه المحنة".

المؤلف الكبير بشير الديك "رئيس جمعية مؤلفي الدراما"، كان قد نقل إلى المستشفى، في نوفمبر الماضي، إثر معاناته من أزمة صحية، وقضى عدة أيام في العناية المركزة.

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