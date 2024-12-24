قبل نهاية المسابقة.. محمد رمضان "يغشش" متابعيه إجابة سؤال الـ5 ملايين جنيه

كتب - معتز عباس:

يواصل الفنان محمد رمضان الترويج لمسابقته التي أعلن عنها مؤخرًا، وتصل جائزتها لـ 5 ملايين جنيه.

وكتب رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سؤال الخمسة مليون جنيه باقي يومين، إسم أغنيتي القادمة موجود في أغنية من الاتنين دول، برج الثور وكبير بلد".

يذكر أن محمد رمضان طرح فيديو كليب "برج الثور"، الأيام الماضية عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

وآخر مشاركات الفنان محمد رمضان الدرامية كانت بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

اقرأ أيضا..

رفقة أحمد حلمي وتارا عماد.. أحدث جلسة تصوير لـ هنا زاهد في الرياض

رامي إمام يعود للمسرح بعد غياب 14 عامًا مع كريم عبد العزيز في "الباشا"