لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رفقة أحمد حلمي وتارا عماد.. أحدث جلسة تصوير لـ هنا زاهد في الرياض

06:24 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    هنا الزاهد وتارا عماد وأحمد حلمي
  • عرض 7 صورة
    هنا الزاهد
  • عرض 7 صورة
    هنا الزاهد
  • عرض 7 صورة
    هنا وتارا
  • عرض 7 صورة
    هنا الزاهد وتارا عماد وأحمد حلمي
  • عرض 7 صورة
    هنا الزاهد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب = معتز عباس:

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها ومتابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، من مشاركتها في نزال الملاكمة الذي أقيم في الرياض مؤخرًا.

ونشرت هنا، مجموعة صور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، رفقة الفنان أحمد حلمي، والفنانة تارا عماد، ظهرت فيها بإطلالة شتوية مميزة.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جمال لا نهاية له"، "ملكة جمال العالم"، "جميلة ورقيقة أوي".

تزوجت الفنانة هنا الزاهد من الفنان أحمد فهمي عام 2019، واستمر زواجهما لمدة 4 سنوات، وأعلنا الانفصال نهاية العام الماضي.

وتستعد الفنانة هنا الزاهد، لعرض مسرحية "الباشا" بطولة النجم كريم عبدالعزيز، المقرر عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" في الفترة من 25 ديسمبر وحتى 1 يناير 2025.

يذكر أن هنا الزاهد تشارك بعدد من الأعمال ما بين التليفزيونية والسينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "إقامة جبرية"، وفيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني.

اقرا أيضا..

مخرج فيلم "Titanic" يشيد بفيلم "Emilia Perez"

بعد تصريحاتها عنه.. أحمد العوضي يرد على ميمي جمال

هنا زاهد هنا زاهد رفقة أحمد حلمي هنا زاهد بنزال الملاكمة نزال الملاكمة بموسم الرياض انستجرام هنا زاهد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان