بدء تصوير مسلسل "منتهي الصلاحية" استعدادًا لعرضه في رمضان 2025

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن المنتج عبدالله أبو الفتوح عن بدء تصوير مسلسل جديد بعنوان "منتهي الصلاحية"، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2025.

ونشر "أبو الفتوح" صورة لكلاكيت العمل عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "بسم الله، توكلنا على الله، مسلسل منتهي الصلاحية رمضان 2025 على MBC مصر وشاهد إن شاء الله".

المسلسل مكوّن من 15 حلقة، ويضم كوكبة من النجوم، من بينهم: محمد فراج، ياسمين رئيس، هنا شيحة، هبة مجدي، دنيا ماهر، محمود الليثي، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسيكا حسام الدين، وملك حسن، العمل من تأليف محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح عبر شركة E Producer.

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