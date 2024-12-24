بعد وفاته.. من هو الفنان الراحل هشام يانس؟

كتبت- نوران أسامة:

رحل عن عالمنا الفنان الأردني الفلسطيني هشام يانس، عن عمر يناهز الـ 78 عامًا بعد صراع مع المرض.

وحرصت وزارة الثقافة الأردنية على نعي الفنان الراحل، ونشرت صورة أرشيفية له، عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك"، وعلق الحساب"، وداعًا هشام يانس".

ولد الفنان هشام يانس 1946 في فلسطين.

وتخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة.

اشتهر بتقليد الشخصيات العامة، بما في ذلك الزعماء السياسيون والشخصيات البارزة.

وعمل في التأليف الدرامي، والتمثيل الإذاعي والمسرحي.

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