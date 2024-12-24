رامي إمام يعود للمسرح بعد غياب 14 عامًا مع كريم عبد العزيز في "الباشا"

كتبت- نوران أسامة

يستعد المخرج رامي إمام للعودة إلى الساحة المسرحية بعد غياب دام 14 عامًا، من خلال إخراج مسرحية "الباشا" بطولة الفنان كريم عبد العزيز وهنا الزاهد، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال رامي خلال لقائه مع برنامج "ET بالعربي": "عودة للمسرح بعد حوالي 14 سنة والسنين اللي فاتت غبت يمكن كان فيه شوية تركيز في التلفزيون والدراما، وطبعًا المسرح هو عشقي الأول وده بدايتي لأن أنا متخرج من الجامعة الأمريكية قسم مسرح تخصص تمثيل".

وأضاف: "يمكن السنين اللي فاتت مسمحتش للمسرح، ولكن أنا سعيد بالعودة للمسرح، وقرار رجوعي للمسرح مش بمعنى تام إني هكون متفرغ للمسرح، وأنا كان عندي حلم إني أرجع للمسرح والحمدلله ربنا كرم ومفيش فرصة أحسن من إني أكون مع صديقي وحبيبي وعشرة عمري كريم عبد العزيز اللي أنا بشتغل معاه أخيرًا لأول مرة وربنا كتبهلنا الحمدلله، وسعيد إني يشتغل مع المنتجة ألاء الغزالي لأول مرة ودي فرصة بعتبرها مهمة جدًا وسعيد إني بشتغل ضمن هيئة الترفيه لموسم الرياض لأول مرة كمخرج".

يذكر أن مسرحية "الباشا"، بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنانة هنا الزاهد، والمقرر عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وذلك من يوم 25 ديسمبر حتى 1 يناير المقبل.

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