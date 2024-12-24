"عودة حفلات الأوبرا"..التليفزيون المصري يعرض احتفالية ليلة وفاء وتكريم محمد رحيم

بعد مكسيم خليل.. فنانة تحتفل بالعودة إلى سوريا بعد غياب 12 عامًا

في عودة قوية لنقل وتسجيل حفلات دار الأوبرا المصرية على شاشة التليفزيون المصري، تعرض القناة الثانية في العاشرة مساء الأربعاء حفل تكريم الفنان الراحل محمد رحيم الذي نظمته جمعية المؤلفين والملحنين، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ودار الأوبرا المصرية، إذ أقيم الحفل تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وقرر تسجيله ونقله على شاشات ماسبيرو الكاتب أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام فى عودة لحفلات الأوبرا التيى غابت عن شاشات التليفزيون المصري منذ سنوات.

وتابعت الإعلامية نائلة فاروق رئيسة التليفزيون تفاصيل نقل الحفل لحظة بلحظة لتقديمها في أفضل صورة على الشاشة، وكلفت المخرج وليد حسن رئيس القناة الأولى باختيار فريق العمل والذي استخدم أحدث الوسائل الفنية والتقنية لتقديم حفل يليق باسم التليفزيون المصري واختار المخرج أشرف عبد المحسن لإخراج الحفل ويتضمن النقل فقرات للمطربين محمد ثروت وتامر حسني وماسه ابنة محمد رحيم وشذا وسوما ومحمد محيي وإيهاب توفيق ولطيفة، كما يتضمن لقاءات مع نخبة من رموز الفن والثقافة والإعلام والموسيقى الذين شاركوا في ليلة الوفاء لتكريم الموسيقار محمد رحيم على خشبة المسرح الكبير.

الحفل يعرض على شاشة القناة الثانية في العاشرة مساء الأربعاء وعلى الفضائية المصرية في العاشرة والنصف مساء الخميس.