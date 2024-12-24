بعد تصريحاتها عنه.. أحمد العوضي يرد على ميمي جمال

كتبت- نوران أسامة:

رد الفنان أحمد العوضي على تصريحات الفنانة ميمي جمال وإشادتها بفنه، قائلة: "أحمد العوضي أنا شايفة إنه فيه مستقبل كويس بنسباله إن شاء الله".

وأعاد العوضي، نشر الفيديو عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، وكتب: "ست الكل، ده شرف كبير ليا إني اشتغل معاكي والله، إن شاء الله السنة الجاية يحصل واشتغل معاكي يا أستاذة ميمي".

يذكر أن الفنانة ميمي جمال تشارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "العتاولة 2" ومسلسل "كامل العدد 3".

بينما يخوض الفنان أحمد العوضي سباق رمضان 2025، بمسلسل "فهد البطل" وهو تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.



اقرأ أيضًا:

"دعواتكم بالشفاء".. الفنان محمد التاجي يخضع لعملية جراحية

ساعتها بـ120 ألفا.. جوهرة تتصدر بورصة أسعار الراقصات في رأس السنة

علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا مع هشام عباس وأنوشكا ضمن مشروع "100 سنة غنا"

بمناسبة الكريسماس.. عرض فيلم الرومانسية "We Live in Time" في سينما "زاوية"

شريف منير يبدع في العزف على الـ"درامز" على أغنية "سهر الليالي" في "صاحبة السعادة"