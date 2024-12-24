محمد سامي ينشر صور جديدة من كواليس مسلسل "سيد الناس"

كتبت- نوران أسامة:

شارك المخرج محمد سامي متابعيه، عبر السوشيال ميديا، صورًا جديدة له من كواليس مسلسل "سيد الناس"، المقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2025.

ونشر "سامي"، الصور عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "تصوير سيد الناس".

وانهالت عليه تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "الله يوفقك، بسم الله ماشاء الله أشطر مخرج، المبدع، بالتوفيق يا عالمي، هتكسر الدنيا بإذن الله".

ويشارك بطولة مسلسل "سيد الناس"، عدد من النجوم من بينهم عمرو سعد وإلهام شاهين، خالد الصاوي، ريم مصطفى، رنا رئيس، وغيرهم، والمسلسل من تأليف ورشة قلم، إخراج محمد سامي.

يذكر أن محمد سامي حصل على جائزة التميّز عن مسلسله "نعمة الأفوكادو" خلال حفل الموريكس دور 2024.

من جانب آخر، انتهى المخرج محمد سامي من تصوير مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر والفنانة ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، و إنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، وآخرين.

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