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"دعواتكم بالشفاء".. الفنان محمد التاجي يخضع لعملية جراحية

01:21 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

محمد التاجي

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كتبت- سهيلة أسامة:

كشف مدير الإنتاج تامر سمير سيف عن خضوع الفنان محمد التاجي لعملية جراحية في منشور عبر حسابه على "فيسبوك".

وكتب تامر: "ربنا يقومك بسلامة يا حبيبي وترجع لنا أحسن من الأول، حبيبي بيعمل عملية جراحية حاليًا، دعواتكم بالشفاء، ألف مليون سلامة عليك يا حبيبي".

وأجرى محمد التاجي، في مايو الماضي عملية جراحية داخل إحدى المستشفيات.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان محمد التاجي كانت بمسلسل "العتاولة" الذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي 2024.

محمد-التاجي

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محمد التاجي عملية جراحية تامر سمير سيف
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