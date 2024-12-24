ساعتها بـ120 ألفا.. جوهرة تتصدر بورصة أسعار الراقصات في رأس السنة

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كتب-مصطفى حمزة:

شهدت بورصة حفلات الكريسماس ورأس السنة، عدة مفاجأت، كانت في مقدمتها تصدر الراقصة الروسية جوهرة، القائمة، بعد ارتفاع أجرها بفارق كبير، عن كل الراقصات.

وحسب تأكيد أكثر من متعهد ومنظم حفلات، وصل أجر الراقصة الإستعراضية جوهرة، 120 ألف جنيه، في الفقرة التى تصل مدتها ساعة واحدة، وتشارك في عدة حفلات تقيمها فنادق كبرى.

وجاءت الراقصة صافيناز، في المركز الثاني بفارق أقل 30 ألف جنيه، إذ تتقاضى 90 ألف جنيه، في فقرتها، ومدتها أيضا ساعة واحدة.

ووصل أجر الراقصة الا ستعراضية حورية، إلى 80 ألف جنيه، في حين وصل أجر الراقصة الإيطالية ليندا إلى 70 ألف جنيه.

وتراجعت الراقصة الروسية أوكسانا، إلى المركز الخامس، بعد هبوط أجرها إلى 60 ألف جنيه، وتليها الراقصة دينا، ووصل أجرها إلى 55 ألف جنيه.

وعلى غير المتوقع ، حلت المطربة البرازيلية لورديانا، في مركز متأخر، إذ لم يتخطى أجرها الـ 50 ألف جنيه، في فقرتها، والتي تمتد إلى ساعة.