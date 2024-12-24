رمضان 2025.. محمد رضوان ينضم لفريق عمل مسلسل "حسبة عمري"

كتبت- نوران أسامة:

انضم الفنان محمد رضوان، لفريق عمل مسلسل "حسبة عمري" بطولة الفنانة روجينا، والمقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2025.

وانطلق صناع العمل تصوير المسلسل منذ أيام، والعمل يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، ويضم عدد من النجوم من بينهم روجينا، سيد رجب، الفنان محمد رضوان، وجار التعاقد مع باقي الفنانين، والعمل من تأليف محمود عزت، وتطوير وإخراج مي ممدوح.

من جانب آخر ينتظر الفنان محمد رضوان، عرض مسلسل "موضوع عائلي"، وذلك يوم يوم 26 ديسمبر الجاري، ويشارك البطولة كلًا من ماجد الكدواني، رنا رئيس، نور اللبنانية، طه دسوقي، محمد القس، تأليف كريم يوسف، إخراج أحمد الجندي.

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