علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا مع هشام عباس وأنوشكا ضمن مشروع "100 سنة غنا"

كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد المطرب علي الحجار لإحياء حفلا غنائيا ضخما يوم 5 يناير المُقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن سلسلة حفلات مشروعه الفني "100 سنة غنا"، ويشاركه في الحفل نخبة من الفنانين، من بينهم الفنان هشام عباس، والفنانة أنوشكا، ونجله أحمد الحجار.

ومن المقرر أن يكرم علي الحجار خلال الحفل شقيقه الموسيقار أحمد الحجار، تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته في الموسيقى العربية.

جدير بالذكر أن الفنان علي الحجار يعد واحدًا من أهم المطربين المعاصرين الذين قدموا عددا ضخما من المؤلفات الغنائية وتترات المسلسلات الدرامية الجادة، وكان صوته المميز أحد عناصر التعبير عن مضامينها الهادفة ومن عوامل نجاحها الجماهيري.

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