كندة علوش تتصدر تريند محرك البحث "جوجل".. لهذا السبب

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة كندة علوش تريند محرك البحث "جوجل"، عقب احتفالها بعيد ميلاد زوجها الفنان عمرو يوسف.

ونشرت كندة، صورا لها مع عمرو يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "عيد ميلاد سعيد لحب حياتي وصديقي ومساحتي الآمنة وكل شيء بالنسبة لي، رحلة حياتي مميزة لأنها معك، في السراء والضراء في الغنى والفقر والمرض والصحة، وسنظل هكذا حتى يفرقنا الموت".

يذكر أن، آخر أعمال كندة علوش كان فيلم "نزوح" الذي عُرض على منصة "شاهد" بطولة سامر المصري، نزار العاني، هالة زين، تأليف وإخراج سؤدد كعدان.

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