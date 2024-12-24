بعد مكسيم خليل.. فنانة تحتفل بالعودة إلى سوريا بعد غياب 12 عامًا

كتب- مروان الطيب:

أعربت الفنانة السورية، يارا صبري عن سعادتها بالعودة إلى أرض الوطن سوريا، مع زوجها ماهر صليبي وابنهما كرم، بعد غياب لمدة 12 عامًا بسبب معارضتها للنظام السوري السابق.

ونشرت يارا صورة عبر استوري حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهر خلاله علم المعارضة السوري وهو يرفرف، تعبيرًا منها على فرحتها بالعودة إلى أرض الوطن.

كما عرض موقع "ET بالعربي"، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على نفس التطبيق، ظهرت خلاله يارا صبري وهي تغمرها السعادة، واستقبالها بالأحضان من قبل الأهل والأصدقاء، كما أعاد عدد كبير من جمهورها ومتابعيها نشر مقاطع فيديوهات لها وهي في منزل والدها وسط أجواء عائلية.

وتصدرت الفنانة السورية، يارا صبري محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وحرص عدد كبير من جمهورها ومحبيها على الاحتفال بها بعد عودتها إلى سوريا، وعلقوا: "شوفوا ضحكتها ما أحلاها، رجعت بنت الثورة يارا صبري على سوريا، نورت سوريا والله يا يارا".

وقبل الفنانة يارا صبري، كشف الفنان مكسيم خليل منذ أيام عن عودته إلى سوريا بعد غياب أيضًا 12 عامًا، بسبب معارضته لنظام بشار الأسد، واحتفل مكسيم بعودته، ونشر برنامج "عرب وود"، عبر حسابهم الرسمي على "إنستجرام" مقطع فيديو، ظهر فيه مكسيم وهو يرفع العلم السوري ويرقص على أنغام أغنية "سوريا جنة" للفنانة أصالة، في تعبير عن فرحته بعودته إلى وطنه.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو، وجاءت من بين التعليقات " مكسيم خليل زلمة صاحب مبدأ، قال ما برجع ليسقط، نورت يا سوري يا حر، نورت سوريا الحرة، بطل".

يارا صبري، ممثلة مصرية، ولدت في دمشق لعائلة فنية، حيث أن والدها الفنان سليم صبري والدتها الفنانة ثناء دبسي وأيضًا والدتها الفنانة ثناء دبسي، وخالتها الفنانة ثراء دبسي كما انها تزوجت من الفنان ماهر صليبي ورزقت منه بولدين كرم ورام.

درست في المعهد تخصص علوم سياحية، ثم التحقت بالمعهد العربي للموسيقى للعزف على آلة البيانو، عملت في الإذاعة والتلفزيون والمسرح والسينما، بدأت مسيرتها الفنية في عام 1989 من خلال مسلسل "شجرة النارنج"، ثم شاركت بعدها في العديد من الأعمال إلى أن وصلت إلى أدوار البطولة المطلقة، انضمت عضو في نقابة الفنانين السوريين بتاريخ 3 مارس 1998.

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