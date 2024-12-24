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شريف منير يبدع في العزف على الـ"درامز" على أغنية "سهر الليالي" في "صاحبة السعادة"

12:22 ص الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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  • عرض 5 صورة
    شريف منير
  • عرض 5 صورة
    شريف منير في حلقة صاحبة السعادة
  • عرض 5 صورة
    شريف منير في حلقة صاحبة السعادة
  • عرض 5 صورة
    شريف منير
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كتب - معتز عباس:

حلَّ الفنان شريف منير ضيفًا ببرنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على فضائية "دي ام سي".

وعزف شريف منير خلال استضافته بالبرنامج على آلة "الدرامز" مع فرقته نوستالجيا باند على أغنية "يا سهر الليالي" للفنانة فيروز.

وعقب انتهائه من العزف نال الفنان شريف منير، إعجاب وتصفيق الإعلامية إسعاد يونس، على أداءه الرائع والمتميز.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان شريف منير كانت بفيلم "السرب" وسط نخبة

من نجوم السينما المصرية وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وقت عرضه تجاريًا.

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شريف منير شريف منير يعزف عليى الدرامز شريف منير ببرنامج صاحبة الصعادة الإعلامية إسعاد يونس أغنية سهر الليالي
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