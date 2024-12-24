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حدث بالفن| ممثل عالمي يوجه الشكر لـ تركي آل الشيخ وفنان مع مستر بيست في الأهرامات

12:01 ص الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
حدث بالفن| ممثل عالمي يوجه الشكر لـ تركي آل الشيخ وفنان مع مستر بيست في الأهرامات

النشرة الفنية

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إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ نجوم رحلوا عن عالمنا في 2024، محمد جمعة بصحبة مستر بيست أثناء زيارته للأهرامات، معلومات عن صبحي خليل بعد استغاثته بسبب مالك عقار، ماذا قال جورج وسوف عن الرئيس السوري السابق بشار الأسد قبل سقوطه؟، ابنة الراحل محمد رحيم تعلق على مقابلته مع "الوثائقية"، ماذا قالت نادية الجندي عن علاقتها بالسيناريست الكبير بشير الديك؟، جيسون ستاثام يوجه الشكر لـ تركي آل الشيخ بعد زيارته لـ "موسم الرياض"، النجوم في العرض الخاص لفيلم "آخر الخط"، مروة صبري تنتقد تصريحات سمية الخشاب، وغيرها من الأخبار.

حدث بالفن نجوم رحلوا عن عالمنا 2024 محمد جمعة بصحبة مستر بيست معلومات عن صبحي خليل جورج وسوف ابنة الراحل محمد رحيم نادية الجندي جيسون ستاثام أبطال وفريق فيلم آخر الخط فيلم الدشاش مروة صبري

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