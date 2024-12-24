حدث بالفن| ممثل عالمي يوجه الشكر لـ تركي آل الشيخ وفنان مع مستر بيست في الأهرامات

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ نجوم رحلوا عن عالمنا في 2024، محمد جمعة بصحبة مستر بيست أثناء زيارته للأهرامات، معلومات عن صبحي خليل بعد استغاثته بسبب مالك عقار، ماذا قال جورج وسوف عن الرئيس السوري السابق بشار الأسد قبل سقوطه؟، ابنة الراحل محمد رحيم تعلق على مقابلته مع "الوثائقية"، ماذا قالت نادية الجندي عن علاقتها بالسيناريست الكبير بشير الديك؟، جيسون ستاثام يوجه الشكر لـ تركي آل الشيخ بعد زيارته لـ "موسم الرياض"، النجوم في العرض الخاص لفيلم "آخر الخط"، مروة صبري تنتقد تصريحات سمية الخشاب، وغيرها من الأخبار.