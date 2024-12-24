ابنة رانيا فريد شوقي تخطف الأنظار في العرض الخاص لفيلم "آخر الخط"

شريف منير يبدع في العزف على الـ"درامز" على أغنية "سهر الليالي" في

كتب- مروان الطيب:

خطفت ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي الأنظار، فور وصولها مع والدتها العرض الخاص لفيلم "آخر الخط"، الذي أقيم مساء الاثنين بأحد السينمات في الشيخ زايد.

ونشرت المذيعة بوسي شلبي، مقطع فيديو من حضورها العرض الخاص، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وظهرت في الفيديو برفقة الفنانة رانيا فريد شوقي وابنة الأخيرة، وعلقت بوسي: "الحلوة دي شبه أمها، القمر ده هيمثل امتى"، لترد عليها رانيا فريد شوقي: "لما تخلص الجامعة".

وشهد العرض الخاص حضور عدد كبير من النجوم إلى جانب أبطال وفريق العمل، وهم: سيد رجب، بشرى، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، محمود حجازي، حسني شتا، عمرو رمزي، أحمد محارب، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

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وتدور أحداث فيلم "آخر الخط" في إطار من التشويق، حول 7 شخصيات تمثل الخطايا السبع، تجد البطلة نفسها في رحلة غامضة داخل أتوبيس يقوده شخص شرير، ما يخلق مزيجًا متنوعًا ومشوقًا بين الواقعية والرمزية.

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