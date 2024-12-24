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آية سماحة جريئة ونوال الزغبي بـ"شورت قصير".. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

12:30 ص الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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    زينة
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    ساندي
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    ماجد المصري
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    نرمين الفقي
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    نوال الزغبي
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    ياسمين صبري
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    اية سماحة
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    بوسي
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إعداد- معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

زينة رضا

شاركت الفنانة زينة رضا متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، والتي ظهرت فيها بإطلالة شتوية جريئة.

نرمين الفقي
حرصت الفنانة نرمين الفقي، على مشاركة متابعيها احتفالها باستقبال العام الجديد 2025، بنشر صورًا لها مع شجرة "الكريسماس" عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام".

آية سماحة
شاركت الفنانة آية سماحة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة جريئة لها مع احدى صديقاتها.

دعاء حكم
شاركت الفنانة دعاء حكم متابعيها، على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو من جلسة تصوير لها، أثناء الاحتفال بعيد ميلادها.

نوال الزغبي
شاركت الفنانة نوال الزغبي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة من أحدث ظهور لها، مرتدية "شورت" قصير، وذلك عبر حسابها على إنستجرام.

كندة علوش
وجهت الفنانة كندة علوش التهنئة لزوجها الفنان عمرو يوسف بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام".


ماجد المصري
هنا الفنان ماجد مصري صديقه الفنان عمرو يوسف بعيد ميلاده، بنشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

المطربة بوسي
شاركت المطربة بوسي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير شتوية خضعت لها، لتودع من خلالها عام 2024.

ياسمين صبري
نشرت الفنانة ياسمين صبري ، مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع "انستجرام"، من حضورها نزال الملاكمة في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

ساندي
خطفت المطربة ساندي الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، حيث احتفلت بنهاية عام 2024 من داخل "الملاهي".

كندة علوش بوسي نوال الزغبي زينة نرمين الفقي دعاء حكم ساندي ياسمين صبري
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