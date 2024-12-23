كتب - معتز عباس:

نفى المطرب راغب علامة، ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، حول قيامه بمكالمة هاتفية "مزيفة" مع الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، والحديث عن الراحل حسن نصر الله أمين حزب الله اللبناني.

وكتب راغب علامة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اتصالًا هاتفيًا "مزيفًا" بين الفنان الإماراتي عبدالله بالخير والفنان اللبناني راغب علامة، يقول فيه الأخير "خلصنا من ربّه"، في إشارة إلى الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله، نفى الفنان راغب علامة ما تم تداوله".

القصة بدأت حينما انتشر مقطع فيديو الفنان الإماراتي عبدالله بالخير وهو يجري محادثة هاتفية مع الفنان راغب علامة، اتضح أنه شخص استطاع تقليد صوت المطرب راغب علامة، وخداع "بالخير" مستخدمًا تقنية الذكاء الاصطناعي "AI".

كانت المفاجأة في نهاية الفيديو بأن الشخص الذي استخدم صوت "راغب علامة"، قال نصًا لـ عبدالله بالخير: "ما عاش في نصر الله، ارتحنا من ربوه"، وهو الأمر الذي رد عليه "بالخير" ضاحكًا، قائلا: "الحمد لله"، الأمر الذي أثار الجدل وتوجيه انتقادات حادة ولاذعة لـ "راغب علامة" على مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب ذلك على الفور، أصدر راغب علامة بيانا رسميا قال فيه: "في إطار الحملة المستمرة من الشائعات المغرضة التي تستهدف السوبر ستار راغب علامة، انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يحتوي على مكالمة مزيّفة بين الفنان عبدالله بالخير، وشخص انتحل صفة الفنان راغب علامة، مستخدماً تقنيات متقنة لتقليد صوته وفي هذا الإطار، يؤكّد مكتب الفنّان راغب علامة أن هذه التصريحات المزعومة تصريحات غريبة هدفها معروف وأصحابها معروفون".

وتابع: "وقد قام الفنان عبدالله بالخير بنفي صحة هذه المكالمة فورًا بعد علمه بحقيقة الخدع، وأنه كان ضحيّة خداع واضح ومحاولة مبنية للإساءة المتعمّدة لشخص الفنّان راغب علامة ومكانته المرموقة".

وختم: "بناء عليه، يهيب مكتب الفنان راغب علامة بكلّ من يتورّط في مثل هذه الأفعال المسيئة والخارجة عن القانون بالتوقّف الفوري عن هذه الممارسات الإجرامية التي لا تهدف سوى إلى نشر الأكاذيب والإضرار بسمعة الفنان"، مؤكّداً أنّه "لن يتهاون في ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال قانونيا".

بدوره، تحدث عبدالله بالخير، في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "سناب شات" لتوضيح حقيقة ما حدث، قائلًا: "مساء العسل عليكم، تعرفون السنابات اللي نزلتها الصبح مع راغب علامة كلها مسحتها، بسبب تعرضه للخداع من الذكاء الاصطناعي، وأنا أكلمه الغريب إني ما قدرت أميز هذه الخدعة والذكاء الاصطناعي، وأنه ليس الفنان راغب علامة".

وأضاف: " اتضح في الأخير أن هذا الذكاء الاصطناعي، وما قدرت افرق بينه وبين صوت راغب علامه، والمشكلة أن راغب ما يدري بالموضوع وأنا ما كلمته، لأنه ما عندي تليفونه ولا أتواصل معه، وما حدث ونشر اليوم تم حذفه، حتى لا أتسبب إزعاج للآخرين".

ووجه "بالخير" رسالة لـ راغب علامة، قائلًا: "الذكاء الاصطناعي خطير وكثير حذروني منه، وأقول لراغب سامحني وأعتذر للفنان القدير راغب علامة، وأنا ما عندي تواصل معاه وما عندي تليفونه ولا أتواصل معه، هو فنان كبير وقدير وأنا أحبه ومن عشاقه".

ومن المقرر أن يحيى الفنان راغب علامة حفل رأس السنه بأبو ظبى التي يمكث فيها حالياً بسبب انشغاله بتصوير برنامح"إكس فاكتور"، و سوف تنتهي حلقاته بالعاشر من يناير القادم.

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