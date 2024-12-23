سيد رجب ورانيا فريد شوقي وبشرى.. 20 صورة من العرض الخاص لفيلم "آخر الخط"

كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمد معروف:

حرص عدد من نجوم الفن، على دعم فريق عمل وأبطال فيلم "آخر الخط"، وذلك بالعرض الخاص الذي أقيم مساء اليوم بأحد السينمات في الشيخ زايد.

وشهد العرض الخاص حضور عدد كبير من النجوم إلى جانب أبطال وفريق العمل، ومن بين الحضور: سيد رجب، بشرى، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، محمود حجازي، حسني شتا، عمرو رمزي، أحمد محارب، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

وتدور أحداث فيلم "آخر الخط" في إطار من التشويق، حول 7 شخصيات تمثل الخطايا السبع، تجد البطلة نفسها في رحلة غامضة داخل أتوبيس يقوده شخص شرير جدًا، ما يخلق مزيجًا متنوعًا ومشوقًا بين الواقعية والرمزية، تأليف وإخراج محمد السعدني.

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