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سيد رجب ورانيا فريد شوقي وبشرى.. 20 صورة من العرض الخاص لفيلم "آخر الخط"

10:26 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    أبطال وفريق عمل فيلم اخر الخط من العرض الخاص
  • عرض 20 صورة
    الفنان سيد رجب
  • عرض 20 صورة
    الفنان محمود حجازي
  • عرض 20 صورة
    الفنان حسني شتا
  • عرض 20 صورة
    الفنانة بشرى
  • عرض 20 صورة
    الفنانة رانيا محمود ياسين
  • عرض 20 صورة
    الفنانة وئام مجدي
  • عرض 20 صورة
    النجوم في العرض الخاص لفيلم اخر الخط
  • عرض 20 صورة
    بشرى تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها اخر الخط
  • عرض 20 صورة
    بشرى تروج لفيلم اخر الخط استعدادًا لعرضه بالسينمات
  • عرض 20 صورة
    الفنانة رانيا فريد شوقي
  • عرض 20 صورة
    رانيا فريد شوقي من العرض الخاص لفيلم اخر الخط
  • عرض 20 صورة
    بشرى ورانيا فريد شوقي من العرض الخاص لفيلم اخر الخط
  • عرض 20 صورة
    أبطال فيلم اخر الخط يحتفلون بالعرض الخاص
  • عرض 20 صورة
    كواليس العرض الخاص لفيلم اخر الخط بحضور نجوم الفن
  • عرض 20 صورة
    فريق عمل فيلم اخر الخط يحتفل بالعرض الخاص
  • عرض 20 صورة
    عمرو رمزي وأحمد محارب
  • عرض 20 صورة
    كواليس العرض الخاص لفيلم اخر الخط
  • عرض 20 صورة
    محمود حجازي وميدو عادل
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كتب- مروان الطيب:
تصوير- محمد معروف:
حرص عدد من نجوم الفن، على دعم فريق عمل وأبطال فيلم "آخر الخط"، وذلك بالعرض الخاص الذي أقيم مساء اليوم بأحد السينمات في الشيخ زايد.

وشهد العرض الخاص حضور عدد كبير من النجوم إلى جانب أبطال وفريق العمل، ومن بين الحضور: سيد رجب، بشرى، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، محمود حجازي، حسني شتا، عمرو رمزي، أحمد محارب، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

وتدور أحداث فيلم "آخر الخط" في إطار من التشويق، حول 7 شخصيات تمثل الخطايا السبع، تجد البطلة نفسها في رحلة غامضة داخل أتوبيس يقوده شخص شرير جدًا، ما يخلق مزيجًا متنوعًا ومشوقًا بين الواقعية والرمزية، تأليف وإخراج محمد السعدني.

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آخر الخط سيد رجب رانيا فريد شوقي بشرى
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