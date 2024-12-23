بشرى تمازح المراسلين في العرض الخاص لفيلم "آخر الخط"

كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمد معروف:

مازحت الفنانة بشرى، المراسلين المتواجدين في العرض الخاص لفيلم "آخر الخط"، الذي أقيم مساء اليوم الاثنين بأحد السينمات في الشيخ زايد، استعدادًا لطرحه غدًا الثلاثاء.

ونشرت المذيعة بوسي شلبي مقطع فيديو من العرض الخاص عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وظهرت خلاله الفنانة بشرى وهي تمازح المتواجدين، وكانت بداخل مجسم لأتوبيس، وشاركت الحضور وصلة مزاح من داخل الأتوبيس كنوع من الترويج للفيلم.

وشهد العرض الخاص حضور عدد كبير من النجوم وهم بشرى، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، محمود حجازي، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

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وتدور أحداث فيلم "آخر الخط" في إطار من التشويق، حول 7 شخصيات تمثل الخطايا السبع، تجد البطلة نفسها في رحلة غامضة داخل أتوبيس يقوده شخص شرير، ما يخلق مزيجًا متنوعًا ومشوقًا بين الواقعية والرمزية.



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