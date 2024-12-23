بعد تهنئته بفيلم "الدشاش".. محمد سعد يرد على أحمد حلمي بهذه الطريقة

كتب - معتز عباس:

رد الفنان محمد سعد على تهنئة صديقه النجم أحمد حلمي، بعد إعلان مشاركته في بطولة فيلم "الدشاش" والمقرر عرضه في السينمات يوم 1 يناير 2025.

وكتب "سعد"، عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "حبيبي وأخويا الغالي أحمد حلمي مش لاقي كلام أقوله على حلاوتك دي، مستنيك تشوف الفيلم ويارب يعجبك وصبح صبح على الغاليين".

وكان حلمي هنأ محمد سعد على "انستجرام"، معلقًا: "أخويا الغالي وزميلي وصاحبي وعشرة العمر، مبروك مبروك مبروك وأنا أول الحاضرين ويارب بالنجاح والتوفيق وتكسر الدنيا بعون الله، لوك جامد وجديد وإن شاء الله فيلم الدشاش حديد".

فيلم "الدشاش" بطوله محمد سعد وزينة وباسم سمرة ونسرين أمين و خالد الصاوي ومريم الجندي ونسرين طافش وأحمد الرافعي، من تأليف جوزيف فوزي وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج سامح عبد العزيز.

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