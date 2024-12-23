"ست فاضلة ومحترمة".. ماذا قال أحمد السقا عن مشاركة فيفي عبده في مسلسل العتاولة 2؟

كتب - معتز عباس:

أعرب النجم أحمد السقا عن سعادته بمشاركة الفنانة فيفي عبده في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" والمقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

وقال السقا، في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "أنا ماشوفتش أطيب من الست دي، مدام فيفي طيبة ومحترمة جدا بتخش مكان التصوير بتسلم على كل الناس من أصغر عامل لغاية المخرج مابتقعدش، ربنا يديها الصحة ويحفظها، هي ست فاضلة وكويسة جدا".

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ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" حول قصة الشقيقان خضر ونصار، اللذان يعملان في مجال النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، زينة، باسم سمرة، نهى عابدين، صلاح عبد الله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، مصطفى أبو سريع، ومن تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

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