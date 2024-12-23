بإطلالة جريئة.. زينة تخطف الأنظار في أحدث ظهور والجمهور يغازلها (صور)

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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة زينة رضا متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، والتي ظهرت فيها بإطلالة شتوية جريئة.

ونشرت زينة مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "هناك السئ، هناك الجيد، وهناك الشئ الجيد في السئ، هناك الشئ السئ في الجيد، هذه هي الحياة تفاءلوا".

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وتفاعل رواد انستجرام مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "اوتفيت متميز و رائع"، "أجمد واحدة بتعرف تتصور"، " قمراية يا زينة"، "زينة والله زينة"، "حلوة بكل حالاتك"، "زوزو الجميلة".

تشارك زينة في دراما رمضان 2025 بمسلسل "العتاولة 2" ويشاركها البطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مصطفى أبو سريع ، وفيفي عبده، ومن تأليف مصطفى جمال هشام، وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن زينة تشارك في بطولة فيلم "بنات الباشا" بجانب أحمد مجدي، ناهد السباعي، صابرين، مريم الخشت، وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل عددا من قضايا المرأة، ومعاناتها بشكل اجتماعي.

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