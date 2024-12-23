بالصور| عمرو منسي وخالد سليم في حفل ختام النسخة الرابعة من "الأبد هو الآن"

كتبت- منى الموجي:

أقيم مساء أمس الأحد حفل ختام النسخة الرابعة من معرض "الأبد هو الآن Forever Is Now "، والذي أقيم لمدة شهر بمنطقة أهرامات الجيزة والهضبة المحيطة بها، وتنظمه مؤسسة "كلتشرفيتور-آرت دي إيجيبت"، تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية المصرية وهيئة تنشيط السياحة.

وشهد الحفل حضور الفنان خالد سليم وزوجته، الفنان أحمد طارق، عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي.

وجمع المعرض 14 فنانًا من المنطقة ومن مختلف دول العالم، للاشتباك فنيًا مع أحد أعرق المعالم التاريخية، وتقديم أعمال فنية معاصرة تعتمد على المزج بين الحاضر والماضي، وتحاكي في الوقت ذاته التاريخ والأرض والبيئة والإنسانية، بالإضافة إلي كونه من الأحداث الفنية التي تجذب السياحة لمصر من خلال توجيه الدعوة لما يقرب من 400 شخصية عالمية ما بين رجال أعمال وسفراء ومشاهير وشخصيات عامة.

المعرض هذا العام وجه الدعوة للجمهور للانطلاق في رحلة استكشاف من خلال الفن الذي يعمل كجسر بين التاريخ والحاضر، وجمع "الأبد هو الآن ٤" تنوعًا ثقافيًا غنيًا، إذ شارك فنانون من المملكة المتحدة وإيطاليا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وبلجيكا ولبنان وفرنسا ومصر والهند واليونان وإسبانيا وكندا، وهم: البريطاني كريس ليفين، والإيطالية فيديريكا دي كارلو، الإيطالي لوكا بوفي، والكوري إيك- جونج كانج، وجيك مايكل سينجر من جنوب أفريقيا، الفنان البلجيكي من أصول لبنانية جان بوغوسيان، ومن فرنسا الفنان جان - ماري أبريو، أما مصر فيشارك منها الفنان خالد زكي، الفنانة الكندية اللبنانية ماري خوري كندا، والهندية شيلو شيڤ سليمان، اليونانية ناسيا إنجيليسيس، وأخيرا الاسباني خافيير ماسكارو، وتعد النسخة الأولى التي تشارك فيها قارة آسيا، وأيضا المرة الأولى التي تشارك فيها مشاريع فنية تعتمد على الذكاء الإصطناعي.

ووصل عدد زوار المعرض من الجمهور لأكثر من مليون شخص، بالإضافة إلي مشاركة أكثر من 100 رحلة مدرسية وجامعية لزيارة المعرض، وأكثر من 6 ملايين متابع له من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كما زار المعرض كبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم، منهم: الفنان الفرنسي كيفين دياز بطل مسلسل Emily In Paris ، الفنانة التركية نيسليهان أتاغول، والفنان التركي بوراك دينيز، الفنانة الشابة مي الغيطي والفنان السعودي محسن منصور، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورافقته مريم خليفة الكعبي، سفيرة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية مصر العربية، أسطورة كرة القدم الإنجليزية مايكل أوين، والمذيعة جوري بكر، وغيرهم.

وقالت نادين عبدالغفار مؤسسة آرت دي إيجيبيت في كلمتها إن النسخة الرابعة من "الأبد هو الآن" كانت احتفاء بالاستكشاف وقدرة الفنانين على اكتشاف المعاني الاستثنائية وربطها بالحضارة المصرية القديمة، مؤكدة أن المعرض يتطور كل عام ويكتسب زخما عالميا حتى أنه أصبح على الأجندة السنوية للسائحين الأجانب وطلاب الجامعات والمدارس، كما شهد المشاركة الأولى لفنانين لأول مرة من كوريا الجنوبية والهند.

وأضافت "كجزء من التزامنا بالمشاركة المجتمعية، تم التعاون مع اليونسكو لإطلاق برنامج أدلة الفن واستضفنا معارض للفنانين اللاجئين، ووفرنا لهم منصة لعرض مواهبهم وقصصهم الرائعة، فنحن نفخر بتعزيز التعاون الهادف مع شركائنا، من خلال التكامل المدروس عبر وسائل الإعلام والأحداث والمبادرات الإبداعية، نضمن أن يصبح دعمك جزءًا قيمًا من المحادثة الأوسع المحيطة بعملنا، ونتطلع إلي مواصلة تحقيق إنجازات إستثنائية.