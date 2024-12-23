محمد رمضان يثير الجدل ويكشف تفاصيل جديدة عن مسابقة الـ5 ملايين جنيه

كتب - معتز عباس:

كشف المطرب محمد رمضان عن تفاصيل جديدة عن مسابقة الـ "5 مليون جنيه"، والتي أعلن عنها مؤخرًا عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "سؤال الخمسة مليون جنيه باقي 3 أيام، إسم أغنيتي القادمة موجود في أغنية من آخر ٣ أغاني".

يذكر أن محمد رمضان طرح فيديو كليب "برج الثور"، الأيام الماضية عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان محمد رمضان الدرامية كانت بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

اقرأ أيضا..

رمضان 2025.. فاتن سعيد تبدأ تصوير شخصيتها في "ظلم المصطبة"