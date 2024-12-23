جيسون ستاثام يوجه الشكر لـ تركي آل الشيخ بعد زيارته لـ "موسم الرياض"

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كتب- مروان الطيب:

وجه النجم العالمي جيسون ستاثام، الشكر والتحية للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد دعوته لحضور أحد النزالات ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وسط حضور عدد كبير من النجوم.

ونشر ستاثام صورا من كواليس حضوره فعاليات النزال عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وكان من بينها صور التقطت له فور وصوله إلى الرياض، إلى جانب خضوعه مع زوجته عارضة الأزياء الإنجليزية روزي هنتنجتون وايتلي لجلسة تصوير، كما نشر صورا تجمعه بالمستشار تركي آل الشيخ وعدد من ضيوف النزال.

وعلق جيسون ستاثام على دعوته لحضور "موسم الرياض": "شكر كبير لصديقنا العزيز تركي آل الشيخ على هذه الأمسية الرائعة".

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

يذكر أن، جيسون ستاثام يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها ما بين عامي 2025 و2026، أبرزها فيلم الأكشن والإثارة "A Working Man" عام 2025، وفيلم الإثارة "Fast X: Part 2" ويعرض 2026.

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