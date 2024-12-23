لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

جيسون ستاثام يوجه الشكر لـ تركي آل الشيخ بعد زيارته لـ "موسم الرياض"

07:35 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    النجم العالمي جيسون ستاثام مع المستشار تركي ال الشيخ
  • عرض 11 صورة
    جيسون ستاثام مع تركي ال الشيخ
  • عرض 11 صورة
    جيسون ستاثام مع زوجته
  • عرض 11 صورة
    جيسون ستاثام مع ضيوف نزال موسم الرياض
  • عرض 11 صورة
    جيسون ستاثام وزوجته في موسم الرياض
  • عرض 11 صورة
    زوجة جيسون ستاثام تخضع لجلسة تصوير في الرياض
  • عرض 11 صورة
    كواليس النزال ضمن فعاليات موسم الرياض
  • عرض 11 صورة
    النجم العالمي جيسون ستاثام
  • عرض 11 صورة
    جيسون ستاثام فور وصوله الرياض
  • عرض 11 صورة
    كواليس النزال في موسم الرياض
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

وجه النجم العالمي جيسون ستاثام، الشكر والتحية للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد دعوته لحضور أحد النزالات ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وسط حضور عدد كبير من النجوم.

ونشر ستاثام صورا من كواليس حضوره فعاليات النزال عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وكان من بينها صور التقطت له فور وصوله إلى الرياض، إلى جانب خضوعه مع زوجته عارضة الأزياء الإنجليزية روزي هنتنجتون وايتلي لجلسة تصوير، كما نشر صورا تجمعه بالمستشار تركي آل الشيخ وعدد من ضيوف النزال.

وعلق جيسون ستاثام على دعوته لحضور "موسم الرياض": "شكر كبير لصديقنا العزيز تركي آل الشيخ على هذه الأمسية الرائعة".

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

يذكر أن، جيسون ستاثام يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها ما بين عامي 2025 و2026، أبرزها فيلم الأكشن والإثارة "A Working Man" عام 2025، وفيلم الإثارة "Fast X: Part 2" ويعرض 2026.

اقرأ أيضا:
حصاد 2024| أبرزهم رحيم والحلفاوي وشيرين سيف النصر.. نجوم رحلوا عن عالمنا

جيسون ستاثام موسم الرياض تركي ال الشيخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. الفنان صبحي خليل يستغيث بسبب مالك عقار: إحنا في الشارع ومفيش مياه وكهرباء
أحوال الطقس.. الأرصاد تحذر من موجات انخفاض حرارة بدءا من الغد
بعد كسره الـ51 جنيها لأول مرة.. توقعات الدولار في النصف الأول من 2025