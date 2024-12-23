"كان بينا زواج فني".. ماذا قالت نادية الجندي عن علاقتها بالسيناريست الكبير بشير الديك؟

كتب- مروان الطيب:

تحدثت النجمة نادية الجندي، عن علاقتها بالسيناريست الكبير بشير الديك، الذي تعرض مؤخرًا لأزمة صحية نقل على إثرها إلى إحد المستشفيات لتلقي العلاج، إذ قرر الأطباء منع الزيارة عنه بسبب تدهور حالته الصحية.

وتحدث نادية الجندي في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" المعروض على قناة "القاهرة والناس"، عن علاقتها الوطيدة بالسيناريست بشير الديك، وعن تعاونها معه بالعديد من الأعمال الفنية والتي ترك خلالها بصمة حقيقية.

وعن علاقتها بالسيناريست بشير الديك قالت: "بشير الديك من الفنانين المتميزين جدًا، اللي لا يعوضوا إطلاقًا، أعماله لسه خالدة، لأن من كتر قيمتها الفنية وقيمتها الأدبية لغاية النهاردة عايشة بتتعرض والناس بتستمتع بيها، وأعمال ما أعتقدش إن ممكن النهاردة تتعمل، واحنا شايفين مستوى الكتابة ومستوى السيناريو والأعمال النهاردة لا ترتقي إلى واحد على مليون من اللي كان بيكتبه بشير الديك".

وتابعت: "أعمال كان ليها قيمة وأعمال بتعالج قضايا مجتمع مهمة جدًا، وكان فيه عمق في الكتابة وكانت أفلام كلها فيها مضمون وأفلام عايشة معانا لحد دلوقتي، زي مهمة في تل أبيب، زي شبكة الموت، زي الإرهاب، أول من تناول موضوع الإرهاب، وكان الإرهاب ظاهرة حديثة في مصر، وكانت ظاهرة مخيفة، وكل الناس محدش تجرأ يعمله وهو جرأ وأنا معاه إننا نعمل هذا العمل، وأفلام سياسية كتيرة، وأفلام وطنية زي حكمت فهمي، امرأة هزت عرش مصر، الضائعة، وكلها علامات وبعتبر أن بشير الديك جزء من مشوار نجاحي حقيقي، لأن أعماله مقدرش أنكر أنه له فضل كبير ومن أهم العوامل اللي ساعدت على نجاح أعمالي ولغاية النهاردة تواجدها بهذا الشكل المشرف، وده على المستوى الفني".

واستكملت: "وعلى المستوى الإنساني، كانت تربطني بيه علاقة قوية، ومكانتش علاقتنا بس مجرد كاتب وفنانة إطلاقًا، احنا كان فيه شبه زواج فني بينا، وكنا نتناقش في كل المواضيع والأحداث وكل المشاهد، وأنا أفهم رؤيته وهو يفهم رؤيتي وكنا نتشاور وناخد رأي بعض ونثق في آراء بعض، وكنت بثق جدًا في رأيه، لأن كان مقرب جدًا لقلبي وهو كان بيثق جدًا في رأيي، وكان يقول لي من الفنانات القلائل اللي بتفهم في السيناريو، وأنا اشتغلت مع كتير ناس بدون ذكر أسماء، ميفهموش سيناريو لكن انتي بتفهمي سيناريو، عشان كده أنا بتعجبني ملاحظاتك على أي عمل وعلى أي مشهد، وبتقولي ملاحظات بتبقى فعلا مهمة للمشهد".

وكرمت النجمة نادية الجندي مؤخرًا بجائزة "إنجاز العمر" في حفل توزيع جوائز "الأفضل"، وحرصت على إلقاء كلمة بمناسبة التكريم وقالت: "عشت عمري كله للفن، خضت مشوار فني كبير كله تحديات، وسخرت فني لخدمة المجتمع، وحققت المعادلة الصعبة بتقديم أعمال راقية".

يذكر أن أخر مشاركات الفنانة نادية الجندي كانت بمسلسل "سكر زيادة" عام 2020.

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