أحدث جلسة تصوير لـ ساندي داخل "الملاهي".. والجمهور يغازلها (صور)

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كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة ساندي الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا من داخل "الملاهي".

وشاركت ساندي متابعيها جلسة التصوير، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي ظهرت فيها بإطلالة شتوية.

تفاعل رواد "فيسبوك"، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""زي القمر والجمال"، "عسولة أوي"، "ممثلة جميلة ربنا يوفقك"، "ساندي القمر والكيوت".

وأطلقت ساندي أغنية "هوب هوب" مؤخرًا، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم.

وتستعد الفنانة ساندي لطرح أغنية جديدة بعنوان "موقف"، تشترك في غنائها مع الفنان دياب.

وأغنية "موقف" من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، إخراج ساندي.

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