لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أحدث جلسة تصوير لـ ساندي داخل "الملاهي".. والجمهور يغازلها (صور)

07:08 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جلسة تصوير ساندي في الملاهي
  • عرض 3 صورة
    جلسة تصوير ساندي في الملاهي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة ساندي الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا من داخل "الملاهي".

وشاركت ساندي متابعيها جلسة التصوير، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي ظهرت فيها بإطلالة شتوية.

تفاعل رواد "فيسبوك"، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""زي القمر والجمال"، "عسولة أوي"، "ممثلة جميلة ربنا يوفقك"، "ساندي القمر والكيوت".

وأطلقت ساندي أغنية "هوب هوب" مؤخرًا، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم.

وتستعد الفنانة ساندي لطرح أغنية جديدة بعنوان "موقف"، تشترك في غنائها مع الفنان دياب.

وأغنية "موقف" من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، إخراج ساندي.

اقرأ أيضا..

أحمد عبدالوهاب يشارك بـ 3 أعمال في رمضان 2025

"هتكسر الدنيا".. كيف هنأ أحمد حلمي صديقه محمد سعد على فيلم الدشاش؟

المطربة ساندي انستجرام ساندي ساندي بالملاهي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. الفنان صبحي خليل يستغيث بسبب مالك عقار: إحنا في الشارع ومفيش مياه وكهرباء
أحوال الطقس.. الأرصاد تحذر من موجات انخفاض حرارة بدءا من الغد
بعد كسره الـ51 جنيها لأول مرة.. توقعات الدولار في النصف الأول من 2025