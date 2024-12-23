"هتكسر الدنيا".. كيف هنأ أحمد حلمي صديقه محمد سعد على فيلم الدشاش؟

أحمد حلمي يهنئ محمد سعد على فيلم الدشاش: عودة قوية هتكسر الدنيا

وجه النجم أحمد حلمي تهنئة للفنان محمد سعد، بعد على أحدث أفلامه "الدشاش"، والذي من المقرر طرحه في دور السينما يوم 1 يناير عام 2025.

ونشر حلمي عبر خاصية القصص القصيرة "ستوري" في حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، صورة لمحمد سعد من فيلم "الدشاش" وكتب: "أخويا الغالي وزميلي وصاحبي وعشرة العمر، مبروك مبروك مبروك وأنا أول الحاضرين ويارب بالنجاح والتوفيق وتكسر الدنيا بعون الله".

وأضاف: "لوك جامد وجديد وإن شاء الله فيلم الدشاش حديد".

فيلم "الدشاش" بطوله محمد سعد وزينة وباسم سمرة ونسرين أمين و خالد الصاوي ومريم الجندي ونسرين طافش وأحمد الرافعي، من تأليف جوزيف فوزي وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج سامح عبد العزيز.

اقرأ أيضا..

قبل سقوطه.. ماذا قال جورج وسوف عن الرئيس السوري السابق بشار الأسد؟



