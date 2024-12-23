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"هتكسر الدنيا".. كيف هنأ أحمد حلمي صديقه محمد سعد على فيلم الدشاش؟

07:01 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

أحمد حلمي

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أحمد حلمي يهنئ محمد سعد على فيلم الدشاش: عودة قوية هتكسر الدنيا

وجه النجم أحمد حلمي تهنئة للفنان محمد سعد، بعد على أحدث أفلامه "الدشاش"، والذي من المقرر طرحه في دور السينما يوم 1 يناير عام 2025.

ونشر حلمي عبر خاصية القصص القصيرة "ستوري" في حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، صورة لمحمد سعد من فيلم "الدشاش" وكتب: "أخويا الغالي وزميلي وصاحبي وعشرة العمر، مبروك مبروك مبروك وأنا أول الحاضرين ويارب بالنجاح والتوفيق وتكسر الدنيا بعون الله".

وأضاف: "لوك جامد وجديد وإن شاء الله فيلم الدشاش حديد".

فيلم "الدشاش" بطوله محمد سعد وزينة وباسم سمرة ونسرين أمين و خالد الصاوي ومريم الجندي ونسرين طافش وأحمد الرافعي، من تأليف جوزيف فوزي وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج سامح عبد العزيز.

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الدشاش محمد سعد أحمد حلمي
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