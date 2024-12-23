ابنة الراحل محمد رحيم تعلق على مقابلته مع "الوثائقية": "حسيت إنه بيكلمني"

كتب- مروان الطيب:

علقت ماس ابنة الراحل محمد رحيم، على لقائه مع قناة "الوثائقية" والذي تم تسجيله قبل رحيله، وعرض عبر موقع "يوتيوب".

وأعادت ماس محمد رحيم نشر مقطع من الحلقة عبر صفحتها على "إنستجرام"، وكتبت: "لقاء بابا مع الوثائقية لما شفته حسيت انه جنبي وبيكلمني، هو أكتر أب عارف أولاده من غير ما كلنا نتكلم أو نقول حاجة، وهو اللي حبب كل حد فينا في الحاجة اللي هو بيعملها".

وتابعت "عدى شهر ولسه مش مصدقة، أطول شهر عدى عليا في العمر، الله يرحمك ويغفر لك، اللهم اجزه عن الإحسان إحسانًا، اللهم أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين".

وكان الظهور الأخير لماس محمد رحيم في حفل تكريمه الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية بمشاركة عدد كبير من الشعراء والملحنين ونجوم الوسط الغنائي.

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ونشر موقع "عرب وود" مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهر خلاله عمرو مصطفى من كواليس الحفل، وهو يتوجه لابنة الراحل محمد رحيم فور رؤيتها، وقام بتحيتها وقال: "إزيك يا ماس، عاملة إيه حبيبتي ما شاء الله، على فكرة أنا أول مرة أشوف ماس النهاردة، وأنا بقى هعمل لك ألبوم لو عاوزة ألبوم كامل هعملهولك والله العظيم، هكمل أغاني أخويا".

الموسيقار الراحل محمد رحيم، رحل عن عالمنا في 25 نوفمبر الماضي، عن عمر 45 عاما، بعد مشوار فني حافل، قدم فيه ألحانه لنخبة من أهم نجوم الأغنية، ومنهم: عمرو دياب، ومحمد منير، وتامر حسني، إليسا، لطيفة، وشيرين عبدالوهاب، ونانسي عجرم، حميد الشاعري، وهشام عباس، إيهاب توفيق، ومي فاروق، روبي، وغيرهم.

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