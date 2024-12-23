محمد ثروت يعلن مشاركته في مسلسل جديد مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم

كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان محمد ثروت مشاركته في المسلسل التلفزيوني "عقبال عندكم"، والمقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

وكتب ثروت عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام": "محمد ثروت ينضم لأبطال مسلسل عقبال عندكم مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم في رمضان 2025.. مستنيكم يا صييع في رمضان 2025".

يشارك محمد ثروت في مسلسل "عقبال عندكم" مع النجوم حسن الرداد، إيمي سمير غانم، من تأليف أحمد سعد والي، ومن إخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج محمد أحمد السبكي.

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