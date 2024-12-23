لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

محمد ثروت يعلن مشاركته في مسلسل جديد مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم

06:35 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

محمد ثروت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان محمد ثروت مشاركته في المسلسل التلفزيوني "عقبال عندكم"، والمقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

وكتب ثروت عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام": "محمد ثروت ينضم لأبطال مسلسل عقبال عندكم مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم في رمضان 2025.. مستنيكم يا صييع في رمضان 2025".

يشارك محمد ثروت في مسلسل "عقبال عندكم" مع النجوم حسن الرداد، إيمي سمير غانم، من تأليف أحمد سعد والي، ومن إخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج محمد أحمد السبكي.

ثروت2

اقرأ أيضا..
أول تعليق من ياسمين صبري بعد حضورها نزال الملاكمة ضمن فعاليات موسم الرياض

محمد ثروت حسن الرداد إيمي سمير غانم عقبال عندكم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. الفنان صبحي خليل يستغيث بسبب مالك عقار: إحنا في الشارع ومفيش مياه وكهرباء
أحوال الطقس.. الأرصاد تحذر من موجات انخفاض حرارة بدءا من الغد
بعد كسره الـ51 جنيها لأول مرة.. توقعات الدولار في النصف الأول من 2025