أول تعليق من ياسمين صبري بعد حضورها نزال الملاكمة ضمن فعاليات موسم الرياض

كتب - معتز عباس:

علقت الفنانة ياسمين صبري على حضورها نزال الملاكمة بين أولكسندر أوسيك وتايسون فيوري ضمن فعاليات موسم الرياض، بدعوة من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت ياسمين مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "يا لها من ليلة مجيدة، سعيد جدا لبطل العالم USYK ،شكرا الرياض".

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أقيمت فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

وافتتح تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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