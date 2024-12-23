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بدرية طلبة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وتوجه رسالة لها

05:39 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

بدرية طلبة

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كتب - هاني صابر:

احتفلت الفنانة بدرية طلبة بعيد ميلاد ابنتها هايدي، موجهة رسالة لها بهذه المناسبة.

ونشرت بدرية، صورة لابنتها مع عائلتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "النهاردة تاريخ مهم أوي في رحلة الحياة الطويلة.. مينفعش أبدا أتخطاه مهما كانت الظروف".

وأضافت: "زي النهاردة كنت أم لأحن وأطيب وأرق أم بنتي هايدي ماما تالين ورؤى.. بنت عمري ربنا يحفظك لجوزك وبناتك ويمتعك بالستر والصحة وراحة البال".

يذكر أن، بدرية طلبة عاشت خلال الأيام الماضية حالة من الحزن بعد رحيل زوجها المؤلف المسرحي مصطفى سالم.

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