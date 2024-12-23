نبيلة عبيد تكشف عن أمينتها في 2025 وذكرياتها مع مفيد فوزي

كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة نبيلة عبيد عن تكريمها بحفل جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي لعام 2024، بالإضافة إلى أعمالها الجديدة بعد غياب لفترة طويلة.

وقالت نبيلة، ببرنامج "أنا وهو وهي": "آمال العمدة ومفيد فوزي أعز الأصدقاء والتكريمات الأخرى عن مجهودي وشغلي ومسيرتي وأفلامي ولكن هذا التكريم خاص بالنسبة لي ومن أعز الأصدقاء عندي ومتابعني في المسيرة الفنية كانت آمال حبيبتي ومفيد بعد رحيلها فهو صديق مقرب وحنان ابنتهما أعتبرها ابنتي".

وتابعت: "مفيد فوزي كان له دور في حياتي مميز، وكنت أستشيره في الكثير من القرارات، فهو شخص منفرد مفيش زيه، ويحب أعمالي ويثق في اختيار أدواري والأعمال والنجوم الذين أعمل معهم".

واستكملت: "وكان صادق معي في نصائحه لي وأتبعها، وكنت حريصة أن يكون أول من يحضر في أي تجمع عندي، وسعدت بتكريمي لأن حنان مفيد فوزي بذلت مجهود كبير ليخرج التكريم بهذا الشكل".

وعن أعمالها الجديدة، أوضحت: "أقرأ حاليًا سيناريو مسلسل جديد مشترك بين ممثلين مصريين وسعوديين". وبشأن أمنيتها في العام الجديد 2025، أضافت: "ربنا يديم علينا الآمان والسلام حاليا إحنا في أمن وأمان.. زمان كنت مركبة باب حديد، وعلى المستوى الشخصي أتمنى دوام الصحة وكل الناس تكون بخير وأتمنى لهم الراحة والطمأنينة".